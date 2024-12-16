Пенсія 2300 грн — це несправедливо, — у Раді пояснили, як хочуть реформувати пенсійну систему

В Україні пропонують реформувати солідарну систему, зокрема запровадити бальну систему, що дозволить враховувати трудовий стаж і зарплату при розрахунку пенсій.

Народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що три мільйони українців отримують пенсії у розмірі 2300-2500 гривень і це несправедливо. За його словами, в країні потрібно запровадити нову накопичувальну систему, яка вже довгий час дискутується.

Він зазначив, Уряд пропонує реформувати солідарну систему, зокрема запровадити бальну систему, що дозволить враховувати трудовий стаж і зарплату при розрахунку пенсій.

Також планується запуск накопичувальної системи. На початковому етапі кошти будуть надходити від держави, роботодавців і працівників, а згодом вкладатимуться в економіку через фондовий ринок. Це дасть змогу зберегти заощадження від інфляції та забезпечити стабільні виплати.

«Важливо модернізувати ту систему пенсійного накопичення, яка є зараз. Вона є не зовсім справедливою, але вона має бути гарантом всім тим хто працює, достойну пенсію. Бо майже три мільйони українців отримують 2300-2500. Це несправедливо, бо більшість цих людей працювали роками», - сказав він.

Також Михайло Цимбалюк додав, що планується перейти на іншу систему.

Раніше Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроект, який передбачає реформу солідарного рівня пенсійної системи. Згідно з документом, пенсійні виплати складатимуться з базової та страхової складових.

Також ми писали, що Комітет соцполітики рекомендує схвалити законопроект щодо вилучення з закону про судоустрій норми про пенсійне забезпечення суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.