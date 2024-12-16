Подання заяв про надання відстрочки з контактними даними не є уточненням військово-облікових даних – апеляційний суд

Апеляційний адмінсуд вказав, що заяви про надання відстрочки від мобілізації не стосуються питання уточнення облікових даних, тому їх подання не може вважатися уточненням військово-облікових даних.

Заяви про надання відстрочки від мобілізації не стосуються питання уточнення військово-облікових даних. Навіть, якщо в цих заявах про відстрочку вказуються актуальні контактні дані, їх подання не може вважатися виконанням відповідного обов’язку уточнити військово-облікові дані. Про це зазначив у постанові від 10 грудня 2024 по справі №159/7250/24 Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Обставини справи

Чоловік просив визнати протиправною та скасувати постанову ТЦК про штраф у сумі 17 тисяч грн, накладений за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Рішенням місцевого суду в задоволенні заявленого позову відмовлено.

В апеляційній скарзі позивач вказав, що перебуває з 9.12.2022р. на військовому обліку в ТЦК, неодноразово звертався до відповідача із заявами про надання відстрочки, в яких зазначав свої актуальні контактні дані.

Також 15.07.2024 позивач авторизувався в електронному кабінеті військовозобов`язаного Резерв+, однак з незалежних причин підтвердження про оновлення даних в електронному кабінеті надійшло лише 9.08.2024 після чергової повторної авторизації.

Окрім цього, електронна система «Оберіг» автоматично наповнюється відомостями з різних державних реєстрів, а також зібраною ТЦК інформацією.

Примітка до ст.210 КУпАП звільняє особу від відповідальності за ст.ст.210, 210-1 КУпАП за порушення військовозобов`язаними правил військового обліку у випадку, якщо стосовно цієї особи існує можливість отримання персональних даних з інших реєстрів.

Таким чином, позивач, на його думку, дотримався правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, авторизувався в електронному кабінеті «Резерв +», вчасно направив запит на оновлення даних, тобто, вчинив активні дії щодо оновлення даних 15.07.2024, однак дані не оновлено з технічних причин, а не з вини позивача. Крім того, позивач направляв до ТЦК заяву про надання відстрочки, в якій вказував актуальні контактні дані, тобто умислу порушувати правила військового обліку не мав.

Відомості про позивача були відомі відповідачу, крім того, останній мав та має можливість отримати персональні дані позивача шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Що вирішив апеляційний суд

Норми законодавства передбачають три шляхи, яким громадяни України, які перебувають на території України та які перебувають на військовому обліку, повинні були уточнити свої персональні дані з 18.05.2024 по 16.07.2024 (включно), а саме: через ЦНАП; через електронний кабінет призовника, військовозобов`язаного, резервіста; у ТЦК.

У свою чергу, позивач уточнив свої облікові дані через електронний кабінет призовника, військовозобов`язаного, резервіста лише 9.08.2024, що підтверджується витягом з системи «Резерв+».

Стосовно доводів на спростування допущеного ним порушення колегія суддів враховує, що під час судового розгляду не здобуто доказів своєчасного (тобто, в межах строку з 18.05.2024 по 16.07.2024) звернення позивача з метою уточнення своїх даних до ЦНАП або через електронний кабінет призовника, військовозобов`язаного, резервіста, або до ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

В матеріалах справи є звернення позивача від 15.07.2024, 2.08.2024 та 9.08.2024 щодо оновлення даних через електронний кабінет призовника, військовозобов`язаного, резервіста «Резерв +».

Водночас, вказані звернення мали місце 15.07.2024, що не позбавляло можливості позивача до закінчення спірного строку (до 16.07.2024 включно) скористатися іншим шляхом оновлення облікових даних.

Стосовно скерувань позивачем заяв про надання відстрочки, колегія суддів враховує, що такі заяви не стосуються питання уточнення облікових даних; такі лише торкалися надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також відповідно до примітки ст.210 КУпАП положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов`язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Однак, примітка до ст. 210 КУпАП не може бути застосована в цьому випадку, оскільки чинне законодавство зобов`язувало саме позивача вчинити певні дії, і уточнити свої персональні дані у встановлений строк, які могли бути вчинені тільки ним особисто в один із визначених способів, відтак держатель Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів може перевірити факт уточнення військовозобов`язаним своїх персональних даних, однак обов`язок такого уточнення покладається на військовозобов`язаного, яким є позивач.

В розрізі викладених норм ТЦК надав правильну правову оцінку діям позивача.

Отже, Восьмий ААС відхилив апеляційну скаргу чоловіка.

Автор: Наталя Мамченко

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