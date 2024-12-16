Подача заявлений о предоставлении отсрочки с контактными данными не является уточнением военно-учетных данных – апелляционный суд

Апелляционный админсуд указал, что заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации не касаются вопроса уточнения учетных данных, поэтому их подача не может считаться уточнением военно-учетных данных.

Заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации не касаются вопроса уточнения военно-учетных данных. Даже если в этих заявлениях об отсрочке указываются актуальные контактные данные, их предоставление не может считаться выполнением соответствующей обязанности уточнить военно-учетные данные. Об этом отметил в постановлении от 10 декабря 2024 года по делу №159/7250/24 Восьмой апелляционный административный суд.

Обстоятельства дела

Мужчина просил признать противоправным и отменить постановление ТЦК о штрафе в сумме 17 тысяч грн, наложенный по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

Решением местного суда в удовлетворении заявленного иска отказано.

В апелляционной жалобе истец указал, что с 9.12.2022 состоит на военном учете в ТЦК, неоднократно обращался к ответчику с заявлениями о предоставлении отсрочки, в которых указывал свои актуальные контактные данные.

Также 15.07.2024 истец авторизовался в электронном кабинете военнообязанного Резерв+, однако по независимым причинам подтверждение об обновлении данных в электронном кабинете поступило только 9.08.2024 после очередной повторной авторизации.

Кроме этого, электронная система «Оберег» автоматически наполняется сведениями из разных государственных реестров, а также собранной ТЦК информацией.

Примечание к ст.210 КУоАП освобождает лицо от ответственности по ст.ст.210, 210-1 КУоАП за нарушение военнообязанными правил военного учета в случае, если в отношении этого лица существует возможность получения персональных данных из других реестров.

Таким образом, истец, по его мнению, придерживался правил военного учета и законодательства о мобилизации, авторизовался в электронном кабинете «Резерв+», вовремя направил запрос на обновление данных, то есть совершил активные действия по обновлению данных 15.07.2024, однако данные не обновлены по техническим причинам, а не по вине истца. Кроме того, истец направлял в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки, в котором указывал актуальные контактные данные, то есть умысла нарушать правила военного учета не было.

Сведения о истце были известны ответчику, кроме того, последний имел и имеет возможность получить персональные данные истца путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых есть государственные органы.

Что решил апелляционный суд

Нормы законодательства предусматривают три пути, которым граждане Украины, находящиеся на территории Украины и состоящие на военном учете, должны были уточнить свои персональные данные с 18.05.2024 по 16.07.2024 (включительно), а именно: через ЦНАП; через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста; в ТЦК.

В свою очередь, истец уточнил свои учетные данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста только 9.08.2024, что подтверждается извлечением из системы «Резерв+».

Относительно доводов на опровержение допущенного им нарушения коллегия судей учитывает, что во время судебного разбирательства не получены доказательства своевременного (т.е. в пределах срока с 18.05.2024 по 16.07.2024) обращение истца с целью уточнения своих данных в ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного, резервиста, или к ТЦК по месту своего нахождения или нахождения.

В материалах дела есть обращение истца от 15.07.2024, 2.08.2024 и 9.08.2024 об обновлении данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста «Резерв+».

В то же время указанные обращения имели место 15.07.2024, что не лишало возможности истца до истечения спорного срока (до 16.07.2024 включительно) воспользоваться другим путем обновления учетных данных.

Относительно направлений истцом заявлений о предоставлении отсрочки коллегия судей учитывает, что такие заявления не касаются вопроса уточнения учетных данных; такие только затрагивали предоставление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Также согласно примечанию ст.210 КУоАП положения статей 210, 210-1 настоящего Кодекса не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно -коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Однако примечание к ст. 210 КУоАП не может быть применено в этом случае, поскольку действующее законодательство обязывало именно истца совершить определенные действия, и уточнить свои персональные данные в установленный срок, которые могли быть совершены только им лично одним из определенных способов, следовательно, держатель Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов может проверить факт уточнения военнообязанным своих персональных данных, однако обязанность такого уточнения возлагается на военнообязанного, которым является истец.

В разрезе изложенных норм ТЦК предоставил правильную правовую оценку действиям истца.

Следовательно, Восьмой ААС отклонил апелляционную жалобу мужчины.

Автор: Наталя Мамченко

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