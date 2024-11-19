Комитет соцполитики рекомендует одобрить законопроект об изъятии из закона о судоустройстве норм о пенсионном обеспечении судей

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендовал парламенту принять за основу законопроект, которым для работников прокуратуры, судей, служащих правоохранительных органов, органов обороны Украины и антикоррупционных органов предлагается ввести профессиональную пенсионную систему. Речь идет о законопроекте 12165 о пенсионном обеспечении отдельных категорий работников (служащих), который 29 октября зарегистрировала в Верховной Раде председатель парламентского Комитета по социальной политике Галина Третьякова.
По ее словам, это будет система с элементами накопления для высокооплачиваемых должностей, размер среднемесячной заработной платы которых превышает размер среднемесячной заработной платы по стране за предыдущий год, за счет доходов на таких должностях.
Также председатель Комитета приводит новую «архитектуру законодательства о пенсионном обеспечении ведомственных/специальных пенсий».
Как указывает Третьякова на слайде, речь идет о пенсиях за выслугу лет для:
Эти нормы предлагается перенести в Закон «О пенсионном обеспечении» как «кодификатор ведомственных пенсий, устанавливающий особенности начисления пенсий по ведомственному признаку (регламентирует условия его изменения, механизмы обеспечения и т.п.)».
Изъять нормы о пенсионном обеспечении предлагается, кроме закона о прокуратуре, также из закона о судоустройстве и статусе судей, и, кроме этого, изъять их из Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».
Кабмину предлагается в трехмесячный срок подготовить и подать на рассмотрение парламента законопроект о введении в 2026 году профессиональной пенсионной системы для работников прокуратуры, судей и служащих правоохранительных органов и органов обороны Украины и антикоррупционных органов с элементами накопления для высокооплачиваемых должностей, размер среднемесячной заработной платы которых превышает размер среднемесячной заработной платы по стране за предыдущий год за счет доходов на таких должностях.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 12165 Галины Третьяковой также предлагается:
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», еще до скандала с пенсиями прокуроров по инвалидности был обнародован обновленный текст Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), предусматривающий предстоящую пенсионную реформу.
Так, в документе, обнародованном МВФ, говорится, что Украина в дальнейшем должна принимать меры для «минимизации давления расходов, связанного с пенсиями», и разобраться с многочисленными судебными делами с негативными последствиями для бюджета. Очевидно, именно об этом после соответствующих встреч с делегацией МВФ говорил министр финансов Сергей Марченко, обвинивший суды в том, что они принимают решения в пользу граждан, разбалансируя бюджет Пенсионного фонда.
Итак, как указывает МВФ, речь идет о:
Органы власти также планируют мероприятия на ближайшую перспективу для достижения экономии пенсионных расходов путем:
Украина, со своей стороны, в этих договоренностях отмечает, что в парламенте до конца марта 2025 будут изменения, которые предусматривают:
Украина в договоренностях указывает, что с помощью Всемирного банка готовит изменения в пенсионную систему:
«В течение следующих нескольких лет мы рассматриваем возможность внедрения второго уровня пенсионной схемы, когда для этого будут созданы условия.
Мы воздержимся от:
В ближайшее время мы примем меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров, кроме взноса в пенсию».
Автор: Наталя Мамченко
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