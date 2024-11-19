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Комитет соцполитики рекомендует одобрить законопроект об изъятии из закона о судоустройстве норм о пенсионном обеспечении судей

11:44, 19 ноября 2024
Законопроект о введении для судей, правоохранителей, работников прокуратуры, органов обороны и антикоррупционных органов профессиональной пенсионной системы рекомендовано принять за основу.
Комитет соцполитики рекомендует одобрить законопроект об изъятии из закона о судоустройстве норм о пенсионном обеспечении судей
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Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендовал парламенту принять за основу законопроект, которым для работников прокуратуры, судей, служащих правоохранительных органов, органов обороны Украины и антикоррупционных органов предлагается ввести профессиональную пенсионную систему. Речь идет о законопроекте 12165 о пенсионном обеспечении отдельных категорий работников (служащих), который 29 октября зарегистрировала в Верховной Раде председатель парламентского Комитета по социальной политике Галина Третьякова.

По ее словам, это будет система с элементами накопления для высокооплачиваемых должностей, размер среднемесячной заработной платы которых превышает размер среднемесячной заработной платы по стране за предыдущий год, за счет доходов на таких должностях.

Также председатель Комитета приводит новую «архитектуру законодательства о пенсионном обеспечении ведомственных/специальных пенсий».

Как указывает Третьякова на слайде, речь идет о пенсиях за выслугу лет для:

  • Военнослужащих, в том числе СБУ,
  • Таможне
  • МВД
  • Нацполиции
  • ГБР
  • НАБУ
  • Службы судебной охраны
  • Госспецсвязи
  • Налоговой милиции (хотя такая уже ликвидирована)
  • БЭБ
  • Прокуроров
  • Судей

Эти нормы предлагается перенести в Закон «О пенсионном обеспечении» как «кодификатор ведомственных пенсий, устанавливающий особенности начисления пенсий по ведомственному признаку (регламентирует условия его изменения, механизмы обеспечения и т.п.)».

Изъять нормы о пенсионном обеспечении предлагается, кроме закона о прокуратуре, также из закона о судоустройстве и статусе судей, и, кроме этого, изъять их из Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

Кабмину предлагается в трехмесячный срок подготовить и подать на рассмотрение парламента законопроект о введении в 2026 году профессиональной пенсионной системы для работников прокуратуры, судей и служащих правоохранительных органов и органов обороны Украины и антикоррупционных органов с элементами накопления для высокооплачиваемых должностей, размер среднемесячной заработной платы которых превышает размер среднемесячной заработной платы по стране за предыдущий год за счет доходов на таких должностях.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 12165 Галины Третьяковой также предлагается:

  • пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;
  • пенсии для силовиков и работников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения, определяемый в соответствии с абзацами 2 и 3 части 2 статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
  • ввести в действие с 1 января 2025 часть пятую статьи 61 Закона «О правотворческой деятельности», которая предусматривает, что в случае, если норма закона была признана Конституционным Судом Украины неконституционной, это не дает основания судам использовать при принятии решений нормы законов, которые уже не действуют. Это же предложение указано в Меморандуме с МВФ.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», еще до скандала с пенсиями прокуроров по инвалидности был обнародован обновленный текст Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), предусматривающий предстоящую пенсионную реформу.

Так, в документе, обнародованном МВФ, говорится, что Украина в дальнейшем должна принимать меры для «минимизации давления расходов, связанного с пенсиями», и разобраться с многочисленными судебными делами с негативными последствиями для бюджета. Очевидно, именно об этом после соответствующих встреч с делегацией МВФ говорил министр финансов Сергей Марченко, обвинивший суды в том, что они принимают решения в пользу граждан, разбалансируя бюджет Пенсионного фонда.

Итак, как указывает МВФ, речь идет о:

  • законодательных поправках для устранения неясности в случаях, когда законы, связанные с пенсионным обеспечением, признаются неконституционными
  • новом законодательстве, запрещающем вносить изменения в пенсионную систему через несвязанные законы (т. е. вне закона о пенсионном обеспечении).

Органы власти также планируют мероприятия на ближайшую перспективу для достижения экономии пенсионных расходов путем:

  • изменения индексации некоторых пенсий, которые привязаны к заработной плате;
  • улучшение адресности доплат к пенсиям;
  • ограничения сумм пенсии, которые можно получить в дополнение к правам, полученным за счет взносов (имеются в виду спецпенсии).

Украина, со своей стороны, в этих договоренностях отмечает, что в парламенте до конца марта 2025 будут изменения, которые предусматривают:

  • немедленное вступление в силу части 5 статьи 61 Закона «О правотворческой деятельности» (речь идет о норме, которая предусматривает, что признание Конституционным Судом нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента неконституционным или утратившим силу не восстанавливает действие нормативно-правового акта или его отдельного структурного элемента, действовавшего до вступления в силу нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента, признанного неконституционным, или утратившим силу)
  • новое законодательство, запрещающее какие-либо изменения в пенсионной системе из-за несвязанного законодательства (т.е. вне рамок пенсионного законодательства)».

Украина в договоренностях указывает, что с помощью Всемирного банка готовит изменения в пенсионную систему:

«В течение следующих нескольких лет мы рассматриваем возможность внедрения второго уровня пенсионной схемы, когда для этого будут созданы условия.

Мы воздержимся от:

  • введение новых специальных пенсий или льгот;
  • предоставления дополнительных дискреционных прав в пользу увеличения;
  • и изменений, которые приведут к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

В ближайшее время мы примем меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров, кроме взноса в пенсию».

Автор: Наталя Мамченко

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