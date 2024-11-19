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Европа должна быть готова к отправке войск в Украину - глава МИД Эстонии

11:44, 19 ноября 2024
Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения Трампа, - считает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Европа должна быть готова к отправке войск в Украину - глава МИД Эстонии
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Европа должна быть готова направить свои военные подразделения в Украину, чтобы способствовать заключению мирного соглашения, если такую ​​инициативу выдвинет Дональд Трамп.

По его мнению, лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО.

"Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это означает, что будет установлен справедливый мир. Тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о какой-либо форме [гарантий] в смысле "сапог на земле" ", – отметил министр.

По словам Цахкны, победа Трампа на президентских выборах в США ускорила обсуждение среди союзников Киева вопроса о том, как поддержать Украину, а также оказывать давление на Москву, чтобы в Кремле сели за стол переговоров и обеспечили любое стойкое прекращение огня.

Глава МИД Эстонии сказал, что европейцам будет "очень, очень, очень сложно" предоставить гарантии безопасности Украине без поддержки США — не в последнюю очередь потому, что НАТО, в конечном счете, может быть втянуто в столкновение с российскими войсками.

Эстония, тратящая на оборону 3,4% ВВП, также призывает НАТО увеличить минимальные затраты до 2,5%.

"Что у нас есть, так это деньги. У нас много денег. Я не верю правительствам, которые говорят, что не могут просить больше у своего народа", - добавил Цахкна, отметив, что Европа должна инвестировать в расширение оборонного потенциала.

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