ЄС подав до суду на Велику Британію за порушення вільного пересування за угодою про Brexit

Європейська комісія стверджує, що Велика Британія має «недоліки» у виконанні умов угоди.

Європейська комісія подала до суду на Велику Британію за порушення умов угоди щодо Brexit, що стало першим серйозним конфліктом між двома сторонами після приходу до влади в уряді Великої Британії прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Звинувачення зосереджено на недотриманні Великою Британією законодавства ЄС щодо вільного пересування людей, повідомляє Politico.

Великобританія вийшла з блоку на початку 2020 року, але в угоді про Brexit погодилася продовжувати дозволяти громадянам Європи та їхнім сім’ям, які вже проживають у Британії, залишатися там жити. Угода надала британцям однакові права на проживання, навчання та роботу в ЄС.

Єврокомісія подала позов на Велику Британію до Суду ЄС. Незважаючи на те, що Британія перестала бути зв’язаною законодавством ЄС після Brexit, певні питання, що містяться в її угоді про вихід, підпадають під юрисдикцію Суду ЄС – до великого роздратування британських політиків, які виступають за Brexit.

У заяві Комісія розкритикувала «недоліки» Великої Британії у виконанні умов договору, «які продовжують впливати на громадян ЄС».

«Після ретельної оцінки відповідей Сполученого Королівства Комісія стверджує, що деякі елементи скарг залишаються нерозглянутими, включно з правами працівників і правами членів родини», – додали в Комісії.

Порушення сталися наприкінці 2020 року, повідомили у Комісії.

Автор: Наталя Мамченко

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