Звільнення під час лікарняного – коли роботодавець має право скоротити працівника

Управління інспекційної діяльності пояснило правила звільнення на лікарняному під час скорочення.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

У разі скорочення штату роботодавець може звільнити працівника, навіть якщо він перебуває на лікарняному, за умови дотримання законодавства, зазначають у Управлінні інспекційної діяльності.

Під час воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, навіть якщо він перебуває на тимчасовій непрацездатності. Важливо, що дата звільнення визначається як перший робочий день після закінчення лікарняного або відпустки, зокрема після відпустки для догляду за дитиною або у зв’язку з вагітністю та пологами.

Ці правила можуть застосовуватися, якщо з моменту попередження про скорочення минуло вже два місяці, а працівник все ще знаходиться на лікарняному.

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