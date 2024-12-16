Где в Киеве купить новогоднюю елку – в КГГА обнародовали список локаций

Где в Киеве можно приобрести натуральные хвойные деревья и новогодние украшения.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве до 31 декабря работают официальные елочные ярмарки, где можно приобрести натуральные хвойные деревья и новогодние украшения.

Все деревья, продающиеся на официальных ярмарках, – чипированные, что позволяет отследить их происхождение и обезопасить потребителей от покупки незаконно срубленных деревьев.

По информации КГГА, в этом году деревья доставляют из лесных хозяйств Волынской и Закарпатской областей, а также из Дании.

Каждая елка имеет самоклеящуюся этикетку с индивидуальным номером и штрих-кодом, информацию с которого можно проверить на сайте open.ukrforest.com. Кроме чипов, каждое предприятие должно иметь также экологический паспорт на елку, сертификат лесничества и товарно-транспортную накладную.

Список локаций по состоянию на 16 декабря можно просмотреть по ссылке.

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