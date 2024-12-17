Какими будут минимальные пенсии в 2025 году

В 2025 году минимальная пенсия останется на уровне 2024 года.

В Украине традиционно размер прожиточного минимума пересматривался несколько раз в год, что служило основанием для пересчета пенсий. Однако в 2024 году его повысили только 1 января, а в бюджете на 2025 год вообще не предусмотрены изменения, поэтому размер минимальных пенсий останется на уровне 2024 года.

Теперь эта выплата зависит от возраста пенсионера и количества приобретенного им страхового стажа.

Минимальная пенсия в Украине составляет:

- пенсионерам с недостаточным страховым стажем – 2725 гривен;

- пенсионерам в возрасте 65-70 лет со стажем 30-35 лет, которые уже не работают – 3370 гривен;

- пенсионерам 70-80 лет и стажем 30-35 лет – 3240 гривен;

- пенсионерам старше 80 лет и стажем 20-25 лет - 3370 гривен;

- пенсионерам младше 70 лет и стажем 30-35 лет – 2980 гривен.

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