Якими будуть мінімальні пенсії у 2025 році

У 2025 році мінімальна пенсія залишиться на рівні 2024 року.

В Україні традиційно розмір прожиткового мінімуму переглядали кілька разів на рік, що слугувало підставою для перерахунку пенсій. Однак у 2024 році його підвищили лише 1 січня, а у бюджеті на 2025 рік взагалі не передбачено змін, тому розмір мінімальних пенсій залишиться на рівні 2024 року.

Наразі ця виплата залежить від віку пенсіонера та кількості придбаного ним страхового стажу.

Мінімальна пенсія в Україні становить:

пенсіонерам із недостатнім страховим стажем - 2725 гривень;

пенсіонерам віком 65-70 років зі стажем 30-35 років, які вже не працюють - 3370 гривень;

пенсіонерам 70-80 років і стажем 30-35 років - 3240 гривень;

пенсіонерам віком понад 80 років і стажем 20-25 років - 3370 гривень;

пенсіонерам молодше 70 років і стажем 30-35 років - 2980 гривень.

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