Троє суддів підтвердили відповідність займаній посаді, — ВККС

У Комісії також зазначили, що один суддя не підтвердив відповідність займаній посаді.

16 грудня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Остапенко Вікторія Олександрівна - Апеляційний суд Дніпропетровської області - відповідає займаній посаді

Мельник Олександр Михайлович - Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Шевчук Василь Володимирович - Славутський міськрайонний суд Хмельницької області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Дзюба Олег Анатолійович - Господарський суд Харківської області - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді із займаної посади.

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