Три судьи подтвердили соответствие занимаемой должности, — ВККС

В Комиссии также отметили, что один судья не подтвердил соответствие занимаемой должности.

16 декабря в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Остапенко Виктория Александровна – Апелляционный суд Днепропетровской области – отвечает занимаемой должности

Мельник Александр Михайлович – Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Шевчук Василий Владимирович – Славутский горрайонный суд Хмельницкой области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Дзюба Олег Анатольевич – Хозяйственный суд Харьковской области – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с занимаемой должности

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