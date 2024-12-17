Три судьи подтвердили соответствие занимаемой должности, — ВККС

16 декабря в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:
Остапенко Виктория Александровна – Апелляционный суд Днепропетровской области – отвечает занимаемой должности
Мельник Александр Михайлович – Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи
Шевчук Василий Владимирович – Славутский горрайонный суд Хмельницкой области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи
Дзюба Олег Анатольевич – Хозяйственный суд Харьковской области – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с занимаемой должности
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