Верховная Рада и Кабмин нарабатывают законодательную рамку для формированию новой жилищной политики

В настоящее время квартирная очередь составляет более 600 тысяч человек, и она не уменьшается.

Чтобы решить проблему квартирных очередей и сформировать резервный фонд жилья в Украине, Верховная Рада и Правительство нарабатывают законодательную рамку для формирования новой жилищной политики. Такое заявление сделала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и руководитель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, речь идет о ликвидации устаревшего Жилищного кодекса, который в Украине принимался еще в 1983 году. Вместо него хотят разработать совершенно новую законодательную рамку и ввести новые правила в формировании жилищной политики.

В то же время Елена Шуляк отметила, что такая реформа является одним из структурных маяков для получения финансирования по программе Ukraine Facility. Украина обязалась принять новый Закон об основных принципах жилищной политики до конца 2025 года.

«Сейчас устаревшее жилищное законодательство не работает: сегодня у нас квартирная очередь составляет более 600 тыс. лиц, и она не уменьшается. А у местных властей нет социального жилищного фонда, чтобы в случае необходимости временно разместить даже несколько десятков семей», – констатировала глава профильного парламентского комитета.

Елена Шуляк объяснила, что новое законодательство будет касаться социального жилья, аренды, изменений в Налоговый кодекс и цифровизации. В частности, речь идет о создании большой цифровой системы в жилищной сфере, которая поможет подобрать наиболее оптимальную программу государственной поддержки и решить жилищную проблему в каждом отдельном случае.

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