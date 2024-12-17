Верховная Рада рассмотрит изменения в Налоговый кодекс для стимулирования благотворительности

Инициаторами изменений в Налоговый кодекс выступили Руслан Стефанчук и Александр Корниенко.

Источник фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада рассмотрит изменения в Налоговый кодекс Украины о стимулировании благотворительности в период военного положения. Соответствующий законопроект 12328 о внесении изменения в подраздел 4 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины о стимулировании благотворительности в период военного положения зарегистрировали в парламенте 16 декабря спикер Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко и другие.

Законопроект предлагает на период правового режима военного положения предоставить возможность плательщикам налога на прибыль предприятий не увеличивать финансовый результат до налогообложения в случае предоставления средств или товаров, работ, услуг неприбыльным организациям, внесенным в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, в размере, не превышающем 8% налогооблагаемой прибыли в предыдущем отчетном году.

Как поясняют авторы, 1 декабря 2024 года в Украине началась государственная программа «Зимняя еПоддержка», в рамках которой более 5 миллионов граждан уже подали заявки на получение единовременной помощи в размере 1000 грн.

Эти средства можно использовать полностью или частично для благотворительных взносов в поддержку благотворительных организаций.

За первые 10 дней программа получила широкую поддержку, способствуя формированию культуры благотворительности в Украине, поскольку позволяет налогоплательщикам – физическим лицам направлять средства на общественно значимые нужды.

Юридические лица – плательщики налога на прибыль также вносят весомый вклад в благотворительность. За два года с начала полномасштабного вторжения 50 крупнейших компаний Украины предоставили около 60 млрд грн на гуманитарную и военную помощь. Значительная часть этих средств поступает через неприбыльные организации, выполняющие функции операторов благотворительной помощи, включая закупку, транспортировку и передачу ресурсов конечным получателям.

Однако нынешнее ограничение участия плательщиков налога на прибыль в благотворительной деятельности – до 4% налогооблагаемой прибыли в предыдущем году – существенно ограничивает возможности расширения пособия. В случае превышения этого лимита предприятия обязаны увеличивать финансовый результат до налогообложения в соответствии с подпунктом 140.5.9 пункта 140.5 статьи 140 Налогового кодекса Украины. Это ограничение сдерживает потенциал благотворительности и уменьшает ресурсы, которые могли бы быть направлены на поддержку обороны и социальных программ.

Итак, законопроект разработан в целях стимулирования благотворительной деятельности плательщиков налога на прибыль предприятий в пользу неприбыльных организаций в условиях военного положения.

Напомним, как ранее сообщали в Минцифры, на донаты армии 1000 грн зимней еПоддержки потратили лишь 4% украинцев.

Автор: Наталя Мамченко

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