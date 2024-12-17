Верховна Рада розгляне зміни до Податкового кодексу для стимулювання благодійництва

Ініціаторами змін до Податкового кодексу виступили Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко.

Джерело фото: Верховна Рада України

Верховна Рада розгляне зміни до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану. Відповідний законопроект 12328 про внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану зареєстрували у парламенті 16 грудня спікер Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко та інші.

Законопроектом пропонується на період правового режиму воєнного стану надати можливість платникам податку на прибуток підприємств не збільшувати фінансовий результат до оподаткування у разі надання коштів або товарів, робіт, послуг неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у розмірі, що не перевищує 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Як пояснюють автори, 1 грудня 2024 року в Україні розпочалася державна програма «Зимова єПідтримка», в рамках якої понад 5 мільйонів громадян вже подали заявки на отримання одноразової допомоги в розмірі 1000 грн.

Ці кошти можна використовувати повністю або частково для благодійних внесків на підтримку благодійних організацій.

За перші 10 днів програма здобула широку підтримку, сприяючи формуванню культури благодійності в Україні, оскільки дозволяє платникам податків - фізичним особам спрямовувати кошти на суспільно значущі потреби.

Юридичні особи – платники податку на прибуток також роблять вагомий внесок у благодійність. За два роки з початку повномасштабного вторгнення 50 найбільших компаній України надали близько 60 млрд грн на гуманітарну та військову допомогу. Значна частина цих коштів надходить через неприбуткові організації, які виконують функції операторів благодійної допомоги, включаючи закупівлю, транспортування та передачу ресурсів кінцевим отримувачам.

Проте, нинішнє обмеження участі платників податку на прибуток у благодійній діяльності – до 4% оподатковуваного прибутку попереднього року – суттєво обмежує можливості розширення допомоги. У разі перевищення цього ліміту підприємства зобов’язані збільшувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до підпункту 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України. Це обмеження стримує потенціал благодійності та зменшує ресурси, які могли б бути спрямовані на підтримку оборони і соціальних програм.

Отже, законопроект розроблено з метою стимулювання благодійної діяльності платників податку на прибуток підприємств на користь неприбуткових організацій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, як раніше повідомляли у Мінцифри, на донати армії 1000 грн зимової єПідтримки витратило лише 4% українців.

Автор: Наталя Мамченко

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