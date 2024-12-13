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На донати армії 1000 грн зимової єПідтримки витратило 4% українців — Михайло Федоров

16:30, 13 грудня 2024
Стало відомо, куди українці найчастіше витрачають 1000 грн зимової єПідтримки.
На донати армії 1000 грн зимової єПідтримки витратило 4% українців — Михайло Федоров
Фото: Мінцифри
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Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що вже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1000 грн Зимової єПідтримки. Також він розповів в Телеграм, куди українці витрачають гроші. 

Найчастіше за ці кошти оплачують комунальні послуги. Так вчинили 63% українців, які отримали виплату. На другому місці — мобільний зв’язок. Його оплатили 17% українців. Ще 4% задонатили свою тисячу  на потреби ЗСУ. 

Федоров додав, що виплати зараховують поступово.

"Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат", - додав міністр.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як отримати 1000 грн через Дію та Укрпошту.

Нагадаємо, що АТ «Укрпошта» з 4 грудня почала виплати пенсіонерам та людям з інвалідністю за програмою «Зимова єПідтримка».

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Михайло Федоров Зимова єПідтримка

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