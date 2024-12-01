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Як отримати 1000 грн через Дію та Укрпошту в рамках зимової єПідтримки, відео

12:20, 1 грудня 2024
Отримати тисячу гривень можуть усі громадяни, які перебувають в Україні.
Як отримати 1000 грн через Дію та Укрпошту в рамках зимової єПідтримки, відео
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З 1 грудня українці можуть отримати 1000 грн «зимової єПідтримки» в «Дії». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Отримати тисячу гривень можуть усі громадяни, які перебувають в Україні. Якщо у вас є діти, можна оформити виплати й на них.

«Ви матимете три місяці, щоб подати заяву, «зимова єПідтримка» буде в «Дії» до 28 лютого», – зазначив Федоров.

Оформлення онлайн

Подати заявку на отримання допомоги можна у застосунку «Дія». Потрібно:

  • в розділі «Сервіси» обрати послугу «Національний кешбек», а в ній – «Зимова єПідтримка», натиснути кнопку «Розпочати»;
  • обрати для кого призначена виплата (для себе або дитини);
  • якщо ви вже є учасником програми «Національний кешбек» та відкрили спеціальний рахунок в банку - у застосунку запропонують обрати існуючий рахунок або відкрити нову картку;
  • надіслати заяву на отримання виплати, перевіривши правильність даних.

Зарахування коштів буде у період до 10 днів. Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно.

Гроші зарахують на картку Національного кешбеку. Якщо у вас її ще немає, то відкрийте її в мобільному банкінгу.

Як отримати підтримку офлайн

Отримати гроші також можна через Укрпошту, але така опція доступна не всім:

  • пенсіонери віком старше 60 років, які отримують виплати через Укрпошту;
  • люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через Укрпошту;
  • люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 групи, які отримують виплати через Укрпошту;
  • люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А через Укрпошту;
  • люди, які отримують усі види пенсійних та соціальних виплат через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

Якщо особа не може подати заяву на тисячу через «Дію» або банк, це означає, що вона внесена до переліку отримувачів виплати через Укрпошту або заявку подано раніше через «Дію» чи банк.

Гроші можна витратити на:

  • українські товари та послуги (імовірно, йдеться про товари, зареєстровані у програмі «Національний кешбек»);
  • ліки;
  • книжки;
  • одяг;
  • автобусні та залізничні квитки;
  • мобільний зв’язок;
  • комунальні послуги;
  • підтримку української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду.

Виплатити їх планують до кінця лютого. Витратити кошти українці зможуть упродовж 2025 року. 

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гроші Дія

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