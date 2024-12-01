Как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту в рамках зимней єПідтримки, видео

Получить тысячу гривен могут все граждане, находящиеся в Украине.

С 1 декабря украинцы могут получить 1000 грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Получить тысячу гривен могут все граждане, находящиеся в Украине. Если у вас есть дети, можно оформить выплаты и на них.

«У вас будет три месяца, чтобы подать заявление, «Зимова єПідтримка» будет в «Дії» до 28 февраля», – отметил Федоров.

Оформление онлайн

Подать заявку на получение помощи можно в приложении «Дія». Требуется:

в разделе «Сервисы» выбрать услугу «Национальный кэшбек», а в ней – «Зимняя поддержка», нажать кнопку «Начать»;

выбрать для кого предназначена выплата (для себя или ребенка);

если вы уже участник программы «Национальный кэшбек» и открыли специальный счет в банке - в приложении предложат выбрать существующий счет или открыть новую карточку;

направить заявление на получение выплаты, проверив правильность данных.

Зачисление средств будет за период до 10 дней. Потратить средства можно до 31 декабря 2025 включительно.

Деньги зачислят на карту Национального Кэшбека. Если у вас ее еще нет, то откройте ее в мобильном банкинге.

Как получить поддержку офлайн

Получить деньги можно через Укрпочту, но такая опция доступна не всем:

пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через Укрпочту;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальной помощи через Укрпочту;

люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы, получающие выплаты через Укрпочту;

люди, которые получают надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А через Укрпочту;

люди, получающие все виды пенсионных и социальных выплат через Укрпочту на территориях активных боевых действий.

Если человек не может подать заявление на тысячу через «Дію» или банк, это означает, что его внесли в перечень получателей выплаты через Укрпочту или заявка подана ранее через «Дію» или банк.

Деньги можно потратить на:

украинские товары и услуги (вероятно, речь идет о товарах, зарегистрированных в программе «Национальный кэшбек»);

лекарство;

книги;

одежда;

автобусные и ж/д билеты;

мобильная связь;

коммунальные услуги;

поддержку украинской армии через перерасчет средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда.

Выплатить их планируют до конца февраля. Потратить средства украинцы смогут в 2025 году.

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