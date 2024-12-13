На донаты армии 1000 грн зимней еПоддержки потратили 4% украинцев — Михаил Федоров

Стало известно, куда украинцы чаще всего тратят 1000 грн зимней еПоддержки.

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что уже 1,8 млн взрослых и 520 тысяч детей получили 1000 грн Зимней еПоддержки. Также он рассказал в Телеграм, куда украинцы тратят деньги.

Чаще всего этими средствами оплачивают коммунальные услуги. Так поступили 63% украинцев, получивших выплату. На втором месте – мобильная связь. Ее оплатили 17% украинцев. Еще 4% задонатили свою тысячу на нужды ВСУ.

Федоров добавил, что выплаты засчитываются постепенно.

"Если вы еще не увидели 1000 на карте - ждите, банк обработает заявление и вы получите результат", - добавил министр.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту в рамках зимней еПоддержки.

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