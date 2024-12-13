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Субсидия на площадь жилья, которая больше нормы — когда назначают и когда могут просмотреть

23:30, 13 декабря 2024
Для того чтобы получить субсидию на площадь жилья, которая больше нормы, нужно отметить свою принадлежность к льготным категориям в декларации.
Субсидия на площадь жилья, которая больше нормы — когда назначают и когда могут просмотреть
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило особенности назначения субсидии на площадь жилья, которая больше нормы.

В ведомстве отметили, что жилищная субсидия назначается в рамках социальных нормативов жилищно-коммунальных услуг, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 г. № 409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» (с изменениями).

НА ЯКУ ПЛОЩУ МОЖЕ ПРИЗНАЧАТИСЯ СУБСИДІЯ

Соціальна норма житла, в межах якої надається житлова субсидія, становить 13,65м2 на особу + 35,22м2 на домогосподарство. Тобто, соціальна норма житла, з урахуванням якої призначається субсидія на одну особу становить 48,87 м2 на домогосподарство, яке складається з двох осіб – 62,52 м2, з трьох осіб – 76,17 м2.

Субсидія непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, призначається на норму, що перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла (далі – понаднормова площа житла), якщо про це зазначено у заяві.

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ НА ПОНАДНОРМОВУ ПЛОЩУ

Перелік осіб, яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848. До таких осіб належать:

▪ особи, які не досягли повноліття;

▪ пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також ті, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і отримують пенсію за вислугою років;

▪ громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

▪ громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;

▪ громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Для того, щоб отримати субсидію на понаднормову площу житла, потрібно зазначити свою належність до однієї з визначених пільгових категорій в декларації.

Понаднормова площа житла розраховується збільшенням соціальної норми житла для домогосподарства на 30 відсотків (але не більше фактичної) та відповідно становить: на одну особу – 63,53 м2, на двох осіб – 81,27 м2, на трьох осіб – 99 м2.

КОЛИ СУБСИДІЮ НА ПОНАДНОРМОВУ ПЛОЩУ МОЖУТЬ ПЕРЕГЛЯНУТИ

Призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у разі:

▪ зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку);

▪ зміни складу сім’ї члена домогосподарства;

▪ працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів.

Про такі зміни одержувач житлової субсидії зобов’язаний повідомити протягом 30 календарних днів.

Сім’ям, яким субсидія в неопалювальний період надавалась на понаднормову площу житла, таке право збережено при автоматичному розрахунку субсидії на опалювальний період, тому додатково звертатися не потрібно.

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Украина субсидия

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