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Жеребьевка определила соперников сборной Украины по футболу в отборе на ЧМ-2026 – результаты

11:15, 14 декабря 2024
В общей сложности участие в отборе на ЧМ-2026 примут 54 команды.
Жеребьевка определила соперников сборной Украины по футболу в отборе на ЧМ-2026 – результаты
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Жеребьевка квалификационного раунда на чемпионат мира-2026 по футболу определила соперников сборной Украины. Об этом пишет Общественное.Спорт.

По итогам жеребьевки сборные разделили на 12 групп. В итоге в шесть групп вошли по пять команд, еще в шесть – по четыре. Украина попала в квартет, поэтому начнет отбор на чемпионат мира в сентябре 2025 года.

Результаты жеребьевки ЧМ-2026

  • Группа А: Победитель матча Италия/Германия в Лиге наций, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург
  • Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово
  • Группа C: Команда, проигрывающая в матче Дания/Португалия в Лиге наций, Греция, Шотландия, Беларусь
  • Группа D: Победитель противостояния Франция/Хорватия в Лиге наций, Украина, Исландия, Азербайджан
  • Группа E: Победитель матча Испания/Нидерланды в Лиге наций, Турция, Грузия, Болгария
  • Группа F: Победитель матча Дания/Португалия в Лиге наций, Венгрия, Ирландия, Армения
  • Группа G: Команда, проигрывающая в матче Испания/Нидерланды в Лиге наций, Польша, Финляндия, Литва, Мальта
  • Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.
  • Группа I: Команда, проигрывающая в матче Италия/Германия в Лиге наций, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова
  • Группа J: Бельгия, Вельс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн
  • Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра
  • Группа L: Команда, проигравшая в матче Франция/Хорватия в Лиге наций, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар

Победители групп напрямую выйдут на чемпионат мира, вторые места групп будут разыгрывать путевку на ЧМ-2026 через плейоф отбора.

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