Жеребьевка определила соперников сборной Украины по футболу в отборе на ЧМ-2026 – результаты

11:15, 14 декабря 2024
В общей сложности участие в отборе на ЧМ-2026 примут 54 команды.
Жеребьевка квалификационного раунда на чемпионат мира-2026 по футболу определила соперников сборной Украины. Об этом пишет Общественное.Спорт.
По итогам жеребьевки сборные разделили на 12 групп. В итоге в шесть групп вошли по пять команд, еще в шесть – по четыре. Украина попала в квартет, поэтому начнет отбор на чемпионат мира в сентябре 2025 года.
Результаты жеребьевки ЧМ-2026
- Группа А: Победитель матча Италия/Германия в Лиге наций, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург
- Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово
- Группа C: Команда, проигрывающая в матче Дания/Португалия в Лиге наций, Греция, Шотландия, Беларусь
- Группа D: Победитель противостояния Франция/Хорватия в Лиге наций, Украина, Исландия, Азербайджан
- Группа E: Победитель матча Испания/Нидерланды в Лиге наций, Турция, Грузия, Болгария
- Группа F: Победитель матча Дания/Португалия в Лиге наций, Венгрия, Ирландия, Армения
- Группа G: Команда, проигрывающая в матче Испания/Нидерланды в Лиге наций, Польша, Финляндия, Литва, Мальта
- Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.
- Группа I: Команда, проигрывающая в матче Италия/Германия в Лиге наций, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова
- Группа J: Бельгия, Вельс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн
- Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра
- Группа L: Команда, проигравшая в матче Франция/Хорватия в Лиге наций, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар
Победители групп напрямую выйдут на чемпионат мира, вторые места групп будут разыгрывать путевку на ЧМ-2026 через плейоф отбора.
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