Жеребкування визначило суперників збірної України з футболу у відборі на ЧС-2026 – результати

Загалом участь у відборі на ЧС-2026 візьмуть 54 команди.

Жеребкування кваліфікаційного раунду на чемпіонат світу-2026 з футболу визначило суперників збірної України. Про це пише Суспільне.Спорт.

За підсумком жеребкування збірні поділили на 12 груп. У підсумку в шість груп увійшли по п'ять команд, ще у шість — по чотири. Україна потрапила до квартету, відтак розпочне відбір на чемпіонат світу у вересні 2025 року.

Результати жеребкування ЧС-2026

Група А : Переможець матчу Італія/Німеччина у Лізі націй, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург

: Переможець матчу Італія/Німеччина у Лізі націй, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург Група B : Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово

: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово Група C : Команда, що програє у матчі Данія/Португалія у Лізі націй, Греція, Шотландія, Білорусь

: Команда, що програє у матчі Данія/Португалія у Лізі націй, Греція, Шотландія, Білорусь Група D : Переможець протистояння Франція/Хорватія у Лізі націй, Україна, Ісландія, Азербайджан

: Переможець протистояння Франція/Хорватія у Лізі націй, Ісландія, Азербайджан Група E : Переможець матчу Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Туреччина, Грузія, Болгарія

: Переможець матчу Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Туреччина, Грузія, Болгарія Група F : Переможець матчу Данія/Португалія у Лізі націй, Угорщина, Ірландія, Вірменія

: Переможець матчу Данія/Португалія у Лізі націй, Угорщина, Ірландія, Вірменія Група G : Команда, що програє у матчі Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта

: Команда, що програє у матчі Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта Група H : Австрія, Румунія, Боснія та Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино

: Австрія, Румунія, Боснія та Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино Група I : Команда, що програє у матчі Італія /Німеччина у Лізі націй, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова

: Команда, що програє у матчі Італія /Німеччина у Лізі націй, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова Група J : Бельгія, Вельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн

: Бельгія, Вельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн Група K : Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андора

: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андора Група L: Команда, що програє у матчі Франція/Хорватія у Лізі націй, Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Ґібралтар

Переможці груп напряму вийдуть на чемпіонат світу, другі місця груп розігруватимуть путівку на ЧС-2026 через плейоф відбору.

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