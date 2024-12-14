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Жеребкування визначило суперників збірної України з футболу у відборі на ЧС-2026 – результати

11:15, 14 грудня 2024
Загалом участь у відборі на ЧС-2026 візьмуть 54 команди.
Жеребкування визначило суперників збірної України з футболу у відборі на ЧС-2026 – результати
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Жеребкування кваліфікаційного раунду на чемпіонат світу-2026 з футболу визначило суперників збірної України. Про це пише Суспільне.Спорт.

За підсумком жеребкування збірні поділили на 12 груп. У підсумку в шість груп увійшли по п'ять команд, ще у шість — по чотири. Україна потрапила до квартету, відтак розпочне відбір на чемпіонат світу у вересні 2025 року.

Результати жеребкування ЧС-2026

  • Група А: Переможець матчу Італія/Німеччина у Лізі націй, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург
  • Група B: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово
  • Група C: Команда, що програє у матчі Данія/Португалія у Лізі націй, Греція, Шотландія, Білорусь
  • Група D: Переможець протистояння Франція/Хорватія у Лізі націй, Україна, Ісландія, Азербайджан
  • Група E: Переможець матчу Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Туреччина, Грузія, Болгарія
  • Група F: Переможець матчу Данія/Португалія у Лізі націй, Угорщина, Ірландія, Вірменія
  • Група G: Команда, що програє у матчі Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта
  • Група H: Австрія, Румунія, Боснія та Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино
  • Група I: Команда, що програє у матчі Італія /Німеччина у Лізі націй, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова
  • Група J: Бельгія, Вельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн
  • Група K: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андора
  • Група L: Команда, що програє у матчі Франція/Хорватія у Лізі націй, Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Ґібралтар

Переможці груп напряму вийдуть на чемпіонат світу, другі місця груп розігруватимуть путівку на ЧС-2026 через плейоф відбору.

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