Жеребкування визначило суперників збірної України з футболу у відборі на ЧС-2026 – результати

11:15, 14 грудня 2024
Загалом участь у відборі на ЧС-2026 візьмуть 54 команди.
Жеребкування кваліфікаційного раунду на чемпіонат світу-2026 з футболу визначило суперників збірної України. Про це пише Суспільне.Спорт.
За підсумком жеребкування збірні поділили на 12 груп. У підсумку в шість груп увійшли по п'ять команд, ще у шість — по чотири. Україна потрапила до квартету, відтак розпочне відбір на чемпіонат світу у вересні 2025 року.
Результати жеребкування ЧС-2026
- Група А: Переможець матчу Італія/Німеччина у Лізі націй, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург
- Група B: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово
- Група C: Команда, що програє у матчі Данія/Португалія у Лізі націй, Греція, Шотландія, Білорусь
- Група D: Переможець протистояння Франція/Хорватія у Лізі націй, Україна, Ісландія, Азербайджан
- Група E: Переможець матчу Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Туреччина, Грузія, Болгарія
- Група F: Переможець матчу Данія/Португалія у Лізі націй, Угорщина, Ірландія, Вірменія
- Група G: Команда, що програє у матчі Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта
- Група H: Австрія, Румунія, Боснія та Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино
- Група I: Команда, що програє у матчі Італія /Німеччина у Лізі націй, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова
- Група J: Бельгія, Вельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн
- Група K: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андора
- Група L: Команда, що програє у матчі Франція/Хорватія у Лізі націй, Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Ґібралтар
Переможці груп напряму вийдуть на чемпіонат світу, другі місця груп розігруватимуть путівку на ЧС-2026 через плейоф відбору.
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