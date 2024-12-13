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На Львівщині у військовій частині викрили розкрадання пального на 6 мільйонів гривень

19:17, 13 грудня 2024
Викрадене у військових пальне продавали, а гроші ділили між учасниками схеми.
На Львівщині у військовій частині викрили розкрадання пального на 6 мільйонів гривень
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Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання пального в одній з військових частин у Львівській області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, організатор — виконувач обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів цієї частини. До оборудки він залучив начальника сховища пального, двох підлеглих солдатів та місцевого мешканця, який займався реалізацією пального.

За вказівкою начальника складу, солдати зливали пальне в окремі місткості та вивозили з території частини до приватного будинку. Далі місцевий житель шукав клієнтів, продавав пальне, а зароблені гроші ділили поміж усіма учасниками групи.

Задокументовано розкрадання пального з квітня по грудень цього року. Щомісяця з території частини вивозили щонайменше 20 тонн палива, вказали в ДБР.

Орієнтована вартість однієї тонни сягала 37,5 тис. грн. Отже, за вісім місяців їм вдалося викрасти пального на суму близько 6 млн грн, зазначили у прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Працівники ДБР повідомили організатору та чотирьом учасникам групи про підозру у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Чотирьом підозрюваним вже обрали запобіжні заходи - тримання під вартою з можливістю внесення застави – по 1,5 млн грн для двох фігурантів та по 908 тис. грн для решти. Ще одному з підозрюваних суд призначив цілодобовий домашній арешт.

Працівники ДБР провели 19 обшуків за місцями проживання підозрюваних, у їх автомобілях. Вилучено гроші, понад 5 тонн палива, документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.

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Львів військові крадіжка викрадення ДБР

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