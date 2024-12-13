Чи можна достроково припинити відпустку для догляду за дитиною – пояснення

Працівники можуть достроково вийти на роботу після відпустки для догляду за дитиною.

Працівник має право достроково припинити відпустку для догляду за дитиною, повідомивши про це роботодавця письмово не пізніше ніж за 10 календарних днів до планованого виходу на роботу. Про це повідомило Управління інспекційної діяльності в Житомирській області.

Згідно зі статтею 179 Кодексу законів про працю України, батькам або особам, які фактично здійснюють догляд за дитиною, надається відпустка до досягнення дитиною трирічного віку з виплатою допомоги відповідно до законодавства. У разі необхідності домашнього догляду дитина отримує відпустку без збереження заробітної плати на період, визначений медичним висновком, але не більше ніж до шести років.

Також, за бажанням батьків чи осіб, які доглядають за дитиною, можливе працевлаштування на умовах неповного робочого часу або на віддаленій роботі під час перебування у відпустці для догляду за дитиною.

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