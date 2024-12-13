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Можно ли досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком – объяснение

23:12, 13 декабря 2024
Работники могут досрочно выйти на работу после отпуска по уходу за ребенком.
Можно ли досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком – объяснение
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Работник имеет право досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком, сообщив об этом работодателю письменно не позднее чем за 10 календарных дней до планируемого выхода на работу. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины, родителям или лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком, предоставляется отпуск до достижения ребенком трехлетнего возраста с выплатой пособия в соответствии с законодательством. В случае необходимости домашнего ухода ребенок получает отпуск без сохранения заработной платы на период, определенный медицинским заключением, но не более чем до шести лет.

Также, по желанию родителей или лиц, ухаживающих за ребенком, возможно трудоустройство на условиях неполного рабочего времени или на удаленной работе во время пребывания в отпуске по уходу за ребенком.

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