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Верховная Рада в 2025 году может разрешить временно командировать судей местных судов в апелляционные суды

16:09, 13 декабря 2024
Командирование судей первой инстанции в апелляционные суды может стать актуальным в случае, если конкурс на должности судей апелляционных судов затянется.
Верховная Рада в 2025 году может разрешить временно командировать судей местных судов в апелляционные суды
Источник фото: Facebook-страница Дениса Маслова
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В Верховной Раде сообщили, что в 2025 году парламент может рассмотреть возможность временного командирования судей местных судов в состав апелляционных судов до заполнения вакантных должностей в судах апелляционной инстанции на постоянной основе.

Как отметил 13 декабря председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов в случае, если объявленный ВККС в 2023 году конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов существенно затянется, то парламент может прибегнуть к радикальным мерам.

«Мы еще можем вернуться в законопроект о командировках судей местных судов в апелляционные суды. Этот законопроект пока что просто лежит, но я не исключаю, что мы будем его выносить в сессионный зал, чтобы предотвратить остановку апелляционных судов. Если у нас не будет другого выбора, то опытных судей из судов первой инстанции будем временно отправлять в апелляции до момента заполнения вакансий в апелляционных судах», – сообщил Денис Маслов.

Напомним, что законопроект № 6049 был зарегистрирован в парламенте еще 14 сентября 2021 года.

Законопроект предлагает временно, до дня завершения ВККС конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, наделить Высший совет правосудия полномочиями осуществлять командировки судей местного, апелляционного суда или Верховного Суда в апелляционный суд той же специализации сроком один год.

Впрочем, против указанного предложения ранее выступил Высший совет правосудия.

О законопроекте № 6049 в парламенте снова вспомнили в июне 2024 года и сообщили, что «План Б» на случай, если конкурс на должности судей апелляционных судей «забуксует» или не оправдает ожиданий с точки зрения заполнения необходимого количества вакантных должностей судей апелляционных судов, может стать реальностью.

Автор: Вячеслав Хрипун

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