Суддів з судів першої інстанції зможуть тимчасово відряджати до апеляційних судів для розгляду справ, — Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли про «план Б», якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів надто затягнеться або не виправдає очікувань.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов розповів про "План Б", якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів надто затягнеться або не досягне своєї мети - заповнення великої кількості вакантних посад в судах апеляційної інстанції.

"У Комітеті вже досить давно є законопроект, яким передбачена можливість тимчасового відрядження суддів судів першої інстанції у апеляційні суди згідно із спеціалізацією. Але це вже буде крайня міра, "план Б", якщо не вдастся заповнити вакансії в апеляціях",- розповів Денис Маслов під час роботи XII Міжнародного Судово-правового Форуму.

Нагадаємо, що за інформацією ВККС, конкурс на посади суддів апеляційних судів завершиться у другий половині 2025 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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