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Судей судов первой инстанции смогут временно отправлять в апелляционные суды для рассмотрения дел, — Денис Маслов

12:29, 13 июня 2024
В Верховной Раде рассказали о «плане Б», если конкурс на должности судей апелляционных судов слишком затянется или не оправдает ожиданий.
Судей судов первой инстанции смогут временно отправлять в апелляционные суды для рассмотрения дел, — Денис Маслов
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов рассказал о "Плане Б" на случай, если конкурс на должности судей апелляционных судов слишком затянется или не достигнет своей цели - заполнения большого количества вакантных должностей в судах апелляционной инстанции.

"В Комитете уже достаточно давно есть законопроект, которым предусмотрена возможность временного командирования судей судов первой инстанции в апелляционные суды согласно специализации. Но это уже будет крайняя мера, план Б, если не удастся заполнить вакансии в апелляциях,- рассказал Денис Маслов во время работы XII Международного Судебно-правового Форума.

Напомним, что как рассказывала «Судебно-юридическая газета», согласно информации ВККС, конкурс на должности судей судов апелляционной инстанции закончится не ранее второй половины 2025 годы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Судей судов первой инстанции смогут временно отправлять в апелляционные суды для рассмотрения дел, — Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали о «плане Б», если конкурс на должности судей апелляционных судов слишком затянется или не оправдает ожиданий.

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