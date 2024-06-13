$4000 за невручение повестки: в Одессе полиция задержала работника ТЦК

В Одессе задержали сотрудника ТЦК, который за деньги не вручал повестки военнообязанным и обещал и отсрочку призыва.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В Одессе правоохранители задержали сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятку в 4000 долларов обещал не вручать повестки военнообязанным. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области, отмечая прекращение коррупционной схемы уклонения от призыва на военную службу.

По данным правоохранителей, фигурант дела предлагал «клиентам» не вручать реальные повестки и предоставлял им пустые бланки с мокрой печатью ТЦК для самостоятельного заполнения с необходимой датой явки. Это позволяло военнообязанным избегать законной военной службы и откладывать призыв.

Правоохранители узнали о коррупционной деятельности сотрудника и задержали его во время получения второго транша взятки в размере $1000. Неделей ранее он получил похожую сумму. Правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Вопрос об избрании меры пресечения сейчас находится на рассмотрении компетентных органов.

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