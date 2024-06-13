Практика судов
  1. В Украине

Какие полезные ископаемые не относятся к объекту обложения рентой за пользование недрами

19:08, 13 июня 2024
Налоговая объясняет, что к объекту налогообложения рентой для добычи полезных ископаемых не относятся не включенные в госбаланс запасов полезные ископаемые местного значения и торф, добытые землевладельцами или землепользователями в пределах своих земель.
Какие полезные ископаемые не относятся к объекту обложения рентой за пользование недрами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба во Львовской области объясняет, какие полезные ископаемые не относятся к объекту обложения рентой за пользование недрами.

Отмечается, что согласно п. 252.4 НКУ к объекту обложения рентной платой за пользование недрами для добычи полезных ископаемых не относятся:

  • не включенные в государственный баланс запасов полезных ископаемых полезные ископаемые местного значения и торф, добытые землевладельцами или землепользователями в пределах своих земельных участков для обеспечения собственных нужд домохозяйств;
  • извлеченные (собранные) минералогические, палеонтологические и другие геологические коллекционные образцы, если их использование не предусматривает получения экономической выгоды с передачей или без передачи права собственности на них;
  • полезные ископаемые, извлеченные из недр при создании, использовании, реконструкции геологических объектов природно-заповедного фонда, если использование этих полезных ископаемых не предусматривает получения экономической выгоды с передачей или без передачи права собственности на них;
  • дренажные и сопутствующие подземные воды, не учитываемые в государственном балансе запасов полезных ископаемых, добываемых при разработке месторождений полезных ископаемых или при строительстве и эксплуатации подземных сооружений, и использование которых не предусматривает получения экономической выгоды с передачей или без передачи права собственности на них, в том числе от использования для собственных технологических нужд, за исключением объемов, используемых для собственных технологических нужд, связанных с добычей полезных ископаемых;
  • добытые полезные ископаемые, которые без приобретения и/или сохранения плательщиком права собственности на такие полезные ископаемые в соответствии с утвержденным в установленном законодательством порядке технологическим проектом разработки запасов полезных ископаемых соответствующего участка недр направляются на формирование запасов полезных ископаемых техногенного месторождения;
  • объем природного газа, признанного рециркулирующим в соответствии с требованиями НКУ, определяемым плательщиком рентной платы по показателям измерительных устройств, указанных в журнале учета добытых полезных ископаемых с соблюдением самостоятельно утвержденных им в соответствии с требованиями лицензионных условий схем движения добытого углеводородного сырья на производственных участках и местах с учетом состава исходного сырья, условий конкретного производства, особенностей технологического процесса;
  • объемы минеральных вод, добытые государственными детскими специализированными санаторно-курортными учреждениями, в части объемов, используемых для лечения их территории;
  • объем газа (метана) дегазации угольных месторождений, утвержденными кондициями на минеральное сырье участка недр определен таким, что не соответствует или не может быть приведен к требованиям документов по стандартизации по качеству природного газа, предназначенного для транспортировки, промышленного или коммунально-бытового потребления;
  • ураносодержащие полезные ископаемые, добытые на стадии геологического изучения на основании специальных разрешений, полученных после 1 января 2018 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Забронированные за органами власти и отдельные должностные лица не будут проходить ВЛК – Кабмин внес уточнение

Правительство решило отдельно уточнить, что забронированные, а также судьи, народные депутаты, члены ВСП, ВККС не проходят медицинский осмотр.

Общественный совет добропорядочности может дать негативные выводы до 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов – ВККС

Негативные заключения Совета добропорядочности ВККС придется рассматривать на пленарных заседаниях, что скажется на сроках проведения конкурса.

Кабмин внес изменения в порядок осмотра водителей на предмет опьянения

Осмотр водителя в учреждении здравоохранения проводится в любое время суток, в том числе с применением тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества.

В Украине есть предприятия, 90% проверок относительно которых незаконны — адвокат

Адвокат Владимир Бевза заявил, что в Украине существуют предприятия, большинство проверок контролирующих органов относительно которых незаконны.

Судей судов первой инстанции смогут временно отправлять в апелляционные суды для рассмотрения дел, — Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали о «плане Б», если конкурс на должности судей апелляционных судов слишком затянется или не оправдает ожиданий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду