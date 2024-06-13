Налоговая объясняет, что к объекту налогообложения рентой для добычи полезных ископаемых не относятся не включенные в госбаланс запасов полезные ископаемые местного значения и торф, добытые землевладельцами или землепользователями в пределах своих земель.

Государственная налоговая служба во Львовской области объясняет, какие полезные ископаемые не относятся к объекту обложения рентой за пользование недрами.

Отмечается, что согласно п. 252.4 НКУ к объекту обложения рентной платой за пользование недрами для добычи полезных ископаемых не относятся:

не включенные в государственный баланс запасов полезных ископаемых полезные ископаемые местного значения и торф, добытые землевладельцами или землепользователями в пределах своих земельных участков для обеспечения собственных нужд домохозяйств;

извлеченные (собранные) минералогические, палеонтологические и другие геологические коллекционные образцы, если их использование не предусматривает получения экономической выгоды с передачей или без передачи права собственности на них;

полезные ископаемые, извлеченные из недр при создании, использовании, реконструкции геологических объектов природно-заповедного фонда, если использование этих полезных ископаемых не предусматривает получения экономической выгоды с передачей или без передачи права собственности на них;

дренажные и сопутствующие подземные воды, не учитываемые в государственном балансе запасов полезных ископаемых, добываемых при разработке месторождений полезных ископаемых или при строительстве и эксплуатации подземных сооружений, и использование которых не предусматривает получения экономической выгоды с передачей или без передачи права собственности на них, в том числе от использования для собственных технологических нужд, за исключением объемов, используемых для собственных технологических нужд, связанных с добычей полезных ископаемых;

добытые полезные ископаемые, которые без приобретения и/или сохранения плательщиком права собственности на такие полезные ископаемые в соответствии с утвержденным в установленном законодательством порядке технологическим проектом разработки запасов полезных ископаемых соответствующего участка недр направляются на формирование запасов полезных ископаемых техногенного месторождения;

объем природного газа, признанного рециркулирующим в соответствии с требованиями НКУ, определяемым плательщиком рентной платы по показателям измерительных устройств, указанных в журнале учета добытых полезных ископаемых с соблюдением самостоятельно утвержденных им в соответствии с требованиями лицензионных условий схем движения добытого углеводородного сырья на производственных участках и местах с учетом состава исходного сырья, условий конкретного производства, особенностей технологического процесса;

объемы минеральных вод, добытые государственными детскими специализированными санаторно-курортными учреждениями, в части объемов, используемых для лечения их территории;

объем газа (метана) дегазации угольных месторождений, утвержденными кондициями на минеральное сырье участка недр определен таким, что не соответствует или не может быть приведен к требованиям документов по стандартизации по качеству природного газа, предназначенного для транспортировки, промышленного или коммунально-бытового потребления;

ураносодержащие полезные ископаемые, добытые на стадии геологического изучения на основании специальных разрешений, полученных после 1 января 2018 года.

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