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Киев закупит 15 мини-ТЭЦ за 1,12 млрд гривен

18:33, 13 июня 2024
КП «Киевтеплоэнерго» закупит 15 новых когенерационных установок Jenbacher.
Киев закупит 15 мини-ТЭЦ за 1,12 млрд гривен
Источник фото: forbes.ua
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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» успешно завершило аукцион на закупку 15 когенерационных установок для производства тепла и электроэнергии общей мощностью 60 МВт. Эта информация появилась на сайте Prozorro, где был объявлен тендер.

Согласно условиям соглашения, победителем аукциона стала словацкая компания KTS Engineering s.r.o., которая является авторизованным дистрибьютором газовых двигателей Jenbacher от австрийской компании INNIO. В частности, «Киевтеплоэнерго» закупит девять когенерационных установок Jenbacher JMS 624 GS-N.L. с мощностью 4500 кВт и шесть установок Jenbacher JMS 620 GS-N.L. с мощностью 3333 кВт.

Ожидается, что поставки установок будут завершены не позднее 31 декабря 2025 года. Согласно данным из тендера, общая стоимость сделки составляет 1,12 миллиарда гривен.

Этот шаг отражает усилия «Киевтеплоэнерго» в модернизации теплогенерирующих мощностей для обеспечения устойчивого производства энергии и повышения энергоэффективности.

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