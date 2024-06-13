Київ закупить 15 міні-ТЕЦ за 1,12 млрд гривень

КП «Київтеплоенерго» закупить 15 нових когенераційних установок Jenbacher.

Джерело фото: forbes.ua

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» успішно завершило аукціон на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва тепла та електроенергії загальною потужністю 60 МВт. Ця інформація з'явилася на сайті Prozorro, де було оголошено тендер.

Згідно з умовами угоди, переможцем аукціону стала словацька компанія KTS Engineering s.r.o., яка є авторизованим дистриб'ютором газових двигунів Jenbacher від австрійської компанії INNIO. Зокрема, «Київтеплоенерго» закупить дев'ять когенераційних установок Jenbacher JMS 624 GS-N.L. з потужністю 4500 кВт та шість установок Jenbacher JMS 620 GS-N.L. з потужністю 3333 кВт.

Очікується, що постачання установок буде завершено не пізніше 31 грудня 2025 року. Згідно з даними з тендеру, загальна вартість угоди становить 1,12 мільярда гривень.

Цей крок відображає зусилля «Київтеплоенерго» у модернізації теплогенеруючих потужностей для забезпечення сталого виробництва енергії та підвищення енергоефективності.

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