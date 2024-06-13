ВРП звільнила суддю Білопільського райсуду Сумської області у відставку

Вища рада правосуддя звільнила у відставку Юлію Свиргуненко.

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У четвер, 13 червня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити Свиргуненко Юлію Миколаївну з посади судді Білопільського районного суду Сумської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку.

Також повідомлялося, що ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення 11 суддів до місцевих судів.

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