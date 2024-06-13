ВСП уволил судью Белопольского райсуда Сумской области в отставку

В четверг, 13 июня, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
ВСП решил уволить Свиргуненко Юлию Николаевну с должности судьи Белопольского районного суда Сумской области в связи с подачей заявления об отставке.
Ранее Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку.
Также сообщалось, что ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении 11 судей в местные суды.
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