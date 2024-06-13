ВСП уволил судью Белопольского райсуда Сумской области в отставку

Высший совет правосудия уволил в отставку Юлию Свиргуненко.

В четверг, 13 июня, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить Свиргуненко Юлию Николаевну с должности судьи Белопольского районного суда Сумской области в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку.

Также сообщалось, что ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении 11 судей в местные суды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.