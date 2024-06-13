$4000 за невручення повістки: в Одесі поліція затримала працівника ТЦК

В Одесі затримали співробітника ТЦК, який за гроші не вручав повістки військовозобов’язаним та обіцяв та відтермінування призову.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

В Одесі правоохоронці затримали співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабар в 4000 доларів обіцяв не вручати повістки військовозобов'язаним. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області, наголошуючи на припиненні корупційної схеми ухилення від призову на військову службу.

За даними правоохоронців, фігурант справи пропонував «клієнтам» не вручати реальні повістки та надавав їм пусті бланки з мокрою печаткою ТЦК для самостійного заповнення з необхідною датою явки. Це дозволяло військовозобов'язаним уникати законної військової служби та відтермінювати призов.

Правоохоронці дізналися про корупційну діяльність співробітника та затримали його під час отримання другого траншу хабара у розмірі $1000. Тижднем раніше він отримав схожу суму. Правопорушникові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Питання про обрання запобіжного заходу зараз знаходиться на розгляді компетентних органів.

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