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Верховна Рада у 2025 році може дозволити тимчасово відряджати суддів місцевих судів до апеляційних судів

16:09, 13 грудня 2024
Відрядження суддів першої інстанції до апеляційних судів може стати актуальним у разі, якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів затягнеться.
Верховна Рада у 2025 році може дозволити тимчасово відряджати суддів місцевих судів до апеляційних судів
Джерело фото: Facebook-сторінка Дениса Маслова
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У Верховній Раді повідомили, що у 2025 році парламент може розглянути можливість тимчасового відрядження суддів місцевих судів до складу апеляційних судів до заповнення вакантних посад в судах апеляційної інстанції на постійній основі.

Як зазначив 13 грудня голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов у разі, якщо оголошений ВККС у 2023 році конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів суттєво затягнеться, то парламент може вдатися до радикальних рішень.

«Ми ще можемо повернутися до законопроекту про відрядження суддів місцевих судів до апеляційних судів. Цей законопроект наразі просто лежить, але я не виключаю, що ми будемо його виносити у сесійний зал, щоб запобігти зупиненню апеляційних судів. Якщо у нас не буде іншого вибору, то досвідчених суддів з судів першої інстанції будемо тимчасово відряджати в апеляції до моменту заповнення вакансій в апеляційних судах», - повідомив Денис Маслов.

Нагадаємо, що законопроект № 6049 був зареєстрований у парламенті ще 14 вересня 2021 року.

Законопроект пропонує тимчасово, до дня завершення ВККС конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, наділити Вищу раду правосуддя повноваженнями здійснювати відрядження суддів місцевого, апеляційного суду або Верховного Суду до апеляційного суду тієї самої спеціалізації строком на один рік.

Втім проти зазначеної пропозиції раніше виступили Рада суддів України та Вища рада правосуддя.  

Про законопроект № 6049 у парламенті знову згадали у червні 2024 року та повідомили, що «План Б» на випадок, якщо конкурс на посади суддів апеляційних суддів «забуксує» або не виправдає очікувань з точки зору заповнення необхідної кількості вакантних посад суддів апеляційних судів, може стати реальністю.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Верховна Рада у 2025 році може дозволити тимчасово відряджати суддів місцевих судів до апеляційних судів

Відрядження суддів першої інстанції до апеляційних судів може стати актуальним у разі, якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів затягнеться.

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