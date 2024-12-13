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На Львовщине в военной части разоблачили хищение горючего на 6 миллионов гривен

19:17, 13 декабря 2024
Похищенное в военных горючее продавали, а деньги делили между участниками схемы.
На Львовщине в военной части разоблачили хищение горючего на 6 миллионов гривен
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Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения горючего в одной из воинских частей во Львовской области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, организатор — исполняющий обязанности начальника состава горюче-смазочных материалов этой части. К сделке он привлек начальника хранилища горючего, двух подчиненных солдат и местного жителя, занимавшегося реализацией горючего.

По указанию начальника склада солдаты сливали горючее в отдельные емкости и вывозили с территории части в частный дом. Далее местный житель искал клиентов, продавал горючее, а заработанные деньги делили между всеми участниками группы.

Задокументировано хищение горючего с апреля по декабрь этого года. Ежемесячно с территории части вывозили не менее 20 тонн топлива, указали в ГБР.

Ориентировочная стоимость одной тонны достигала 37,5 тыс. грн. За восемь месяцев им удалось похитить горючего на сумму около 6 млн грн, отметили в прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

Сотрудники ДБР сообщили организатору и четырем участникам группы о подозрении в похищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения (ч. ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Четверым подозреваемым уже избрали меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога – по 1,5 млн грн для двух фигурантов и по 908 тыс. грн для остальных. Еще одному из подозреваемых суд назначил круглосуточный домашний арест.

Сотрудники ГБР провели 19 обысков по местам жительства подозреваемых в их автомобилях. Изъяты деньги, более 5 тонн топлива, документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и целый круг причастных лиц.

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Львов военные кража похищение ГБР

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