В Киеве после падения обломков шахедов повреждены окна в домах, видео

В четырех районах столицы обнаружены обломки шахедов, есть повреждения окон в домах.

В Киеве в результате падения обломков шахедов зафиксированы повреждения в нескольких районах. Об этом сообщает КМВА.

В Соломенском районе поврежден легковой автомобиль, а в Печерском районе обломок шахеда повредил окно в жилом доме.

Кроме этого, в Днепровском районе обломки повредили остекление окон в доме. Также обломок дрона был обнаружен во дворе жилого дома в Голосеевском районе.

Информация о пострадавших не поступала.

В Телеграм-каналах публикуют видео сбития шахеда над Киевом.

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