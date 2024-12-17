В Главном сервисном центре ответили, почему невозможно осуществить предварительную запись на услуги

При регистрации для получения услуг сервисных центров МВД наблюдаются трудности.

В связи с техническим сбоем в работе системы предварительной записи сейчас возможны трудности при регистрации для получения услуг сервисных центров МВД. Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

Там отметили, что знают о проблеме и специалисты работают над устранением неисправностей.

«О возобновлении работы сообщим дополнительно», - добавили в сервисном центре.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Главном сервисном центре МВД сменят управленцев после расследования журналистов.

Также МВД обратилось в НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни руководства и должностных лиц ТСЦ 8041 в г. Киеве, которые фигурировали в журналистском расследовании.

В свою очередь НАПК направило в Офис Генпрокурора материалы относительно начальника сервисного центра МВД.

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