Практика судов
  1. В Украине

В Главном сервисном центре ответили, почему невозможно осуществить предварительную запись на услуги

11:10, 17 декабря 2024
При регистрации для получения услуг сервисных центров МВД наблюдаются трудности.
В Главном сервисном центре ответили, почему невозможно осуществить предварительную запись на услуги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с техническим сбоем в работе системы предварительной записи сейчас возможны трудности при регистрации для получения услуг сервисных центров МВД. Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

Там отметили, что знают о проблеме и специалисты работают над устранением неисправностей.

«О возобновлении работы сообщим дополнительно», - добавили в сервисном центре.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Главном сервисном центре МВД сменят управленцев после расследования журналистов.

Также МВД обратилось в НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни руководства и должностных лиц ТСЦ 8041 в г. Киеве, которые фигурировали в журналистском расследовании.

В свою очередь НАПК направило в Офис Генпрокурора материалы относительно начальника сервисного центра МВД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД водительские права сервисный центр МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Минздраве объяснили суть поправки к закону о реформе МСЭК, предлагающей, чтобы мужчины 25-60 лет с II или III группой инвалидности прошли оценивание повседневного функционирования

В случае принятия закона мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования в соответствии с действующим законодательством, если они ранее не прошли такой осмотр в установленные сроки – разъяснение Минздрава.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Налоговый кодекс для стимулирования благотворительности

Инициаторами изменений в Налоговый кодекс выступили Руслан Стефанчук и Александр Корниенко.

23-летний студент дневной формы, которому ТЦК отказал в отсрочке, решил попросить суд обеспечить иск, чтобы его не мобилизовали

Мужчина 23 лет, которого могут мобилизовать ввиду отсутствия подписанного закона 11379-д, подал заявление в суд об обеспечении иска – что решил суд.

Верховная Рада изменит основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК

Парламент в скором времени рассмотрит законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации.

Мужчины 25-60 лет с II или III группой инвалидности с указанием срока повторного осмотра обязаны будут пройти его в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года по новому закону

Финальная редакция законопроекта о реформе МСЭК предусматривает, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​ІІ или ІІІ группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут с 1 апреля по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования личности по новым правилам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео