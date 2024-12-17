У Головному сервісному центрі відповіли, чому неможливо здійснити попередній запис на послуги

Під час реєстрації для отримання послуг сервісних центрів МВС спостерігаються труднощі.

У зв'язку з технічним збоєм у роботі системи попереднього запису наразі можливі труднощі під час реєстрації для отримання послуг сервісних центрів МВС. Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Там зазначили, що знають про проблему і фахівці працюють над усуненням несправностей.

«Про відновлення роботи повідомимо додатково», - додали у сервісному центрі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Головному сервісному центрі МВС змінять управлінців після розслідування журналістів.

Також МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя керівництва та посадовців ТСЦ 8041 у м. Києві, які фігурували в журналістському розслідуванні.

У свою чергу НАЗК направило в Офіс Генпрокурора матеріали щодо начальника сервісного центру МВС.

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