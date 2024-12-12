НАЗК направило в Офіс Генпрокурора матеріали щодо начальника сервісного центру МВС

Витрати посадовця на придбання майна сягають майже 20 млн грн, але НАЗК не встановило законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що виявили ознаки незаконного збагачення в одного з начальників територіального сервісного центру РСЦ ГСЦ МВС України. Моніторинг способу життя посадовця було ініційовано за результатами самостійно виявлених обставин.

Як вказують у НАЗК, за результатами перевірки було встановлено, що посадовець у період з 2021 по 2023 роки придбав низку транспортних засобів за заниженими цінами та реалізовував їх за значно вищими цінами, отримуючи суттєвий фінансовий зиск. До цієї схеми також були залучені близькі особи декларанта.

Крім того, у співпраці з Агентством з розшуку та менеджменту активів було виявлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в березні 2022 року, посадовець придбав п'ять апартаментів у курортних містах Грузії — Батумі та Бакуріані. Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 кв. м, а їхня вартість — від 30 до 82 тисяч доларів США. Сумарна вартість цих придбань перевищує 7,19 млн грн.

«Загалом витрати посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягають майже 20 млн грн. При цьому НАЗК встановило відсутність законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати», - зауважують в Агентстві.

Відтак, матеріали щодо начальника сервісного центру МВС направлено до Офісу Генерального прокурора для подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Головному сервісному центрі МВС змінять управлінців після розслідування журналістів. Також МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя керівництва та посадовців ТСЦ 8041 у м. Києві, які фігурували в журналістському розслідуванні.

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