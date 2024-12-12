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НАПК направило в Офис Генпрокурора материалы относительно начальника сервисного центра МВД

15:20, 12 декабря 2024
Расходы должностного лица на приобретение имущества достигают почти 20 млн грн, но НАПК не установило законных доходов, которые могли бы обеспечить такие финансовые расходы.
НАПК направило в Офис Генпрокурора материалы относительно начальника сервисного центра МВД
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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что выявили признаки незаконного обогащения у одного из начальников территориального сервисного центра РСЦ ГСЦ МВД Украины. Мониторинг образа жизни должностного лица был инициирован по результатам самостоятельно выявленных обстоятельств.

Как указывают в НАПК, по результатам проверки было установлено, что должностное лицо в период с 2021 по 2023 годы приобрел ряд транспортных средств по заниженным ценам и реализовал их по значительно более высоким ценам, получая существенную финансовую выгоду. К этой схеме также были привлечены близкие лица декларанта.

Кроме того, в сотрудничестве с Агентством по розыску и менеджменту активов было обнаружено, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, в марте 2022 года, должностное лицо приобрело пять апартаментов в курортных городах Грузии — Батуми и Бакуриани. Общая площадь объектов недвижимости составляет от 37 до 87 кв. м, а их стоимость – от 30 до 82 тысяч долларов США. Суммарная стоимость этих приобретений превышает 7,19 млн грн.

«В целом расходы должностного лица и его семьи на приобретение движимого и недвижимого имущества достигают почти 20 млн грн. При этом НАПК установило отсутствие законных доходов, которые могли бы обеспечить такие финансовые расходы», - отмечают в Агентстве.

Следовательно, материалы относительно начальника сервисного центра МВД направлены в Офис Генерального прокурора для дальнейшего внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Главном сервисном центре МВД сменят управленцев после расследования журналистов. Также МВД обратилось в НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни руководства и должностных лиц ТСЦ 8041 в г. Киеве, которые фигурировали в журналистском расследовании.

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