НАПК направило в Офис Генпрокурора материалы относительно начальника сервисного центра МВД

Расходы должностного лица на приобретение имущества достигают почти 20 млн грн, но НАПК не установило законных доходов, которые могли бы обеспечить такие финансовые расходы.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что выявили признаки незаконного обогащения у одного из начальников территориального сервисного центра РСЦ ГСЦ МВД Украины. Мониторинг образа жизни должностного лица был инициирован по результатам самостоятельно выявленных обстоятельств.

Как указывают в НАПК, по результатам проверки было установлено, что должностное лицо в период с 2021 по 2023 годы приобрел ряд транспортных средств по заниженным ценам и реализовал их по значительно более высоким ценам, получая существенную финансовую выгоду. К этой схеме также были привлечены близкие лица декларанта.

Кроме того, в сотрудничестве с Агентством по розыску и менеджменту активов было обнаружено, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, в марте 2022 года, должностное лицо приобрело пять апартаментов в курортных городах Грузии — Батуми и Бакуриани. Общая площадь объектов недвижимости составляет от 37 до 87 кв. м, а их стоимость – от 30 до 82 тысяч долларов США. Суммарная стоимость этих приобретений превышает 7,19 млн грн.

«В целом расходы должностного лица и его семьи на приобретение движимого и недвижимого имущества достигают почти 20 млн грн. При этом НАПК установило отсутствие законных доходов, которые могли бы обеспечить такие финансовые расходы», - отмечают в Агентстве.

Следовательно, материалы относительно начальника сервисного центра МВД направлены в Офис Генерального прокурора для дальнейшего внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Главном сервисном центре МВД сменят управленцев после расследования журналистов. Также МВД обратилось в НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни руководства и должностных лиц ТСЦ 8041 в г. Киеве, которые фигурировали в журналистском расследовании.

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