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Верховный Суд признал правомерным решение налоговой об увеличении обязательств по налогу на прибыль предприятий — детали дела

12:57, 12 декабря 2024
Верховный Суд подтвердил, что сделки плательщика с контрагентом не сопоставимы, поскольку перепродажа нефти, приобретенной у производителя, предусматривает получение прибыли от такой хозяйственной операции, что, в свою очередь, оказывает влияние на финансовый результат при применении метода «сравнительной неконтролируемой цены».
Верховный Суд признал правомерным решение налоговой об увеличении обязательств по налогу на прибыль предприятий — детали дела
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Судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибыль частных предприятий. Об этом сообщили в Налоговой службе Одесской области.

Верховний Суд погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що операції платника з контрагентом (Швейцарська Конфедерація) не є зіставними, оскільки перепродаж нафти, придбаної у виробника, передбачає отримання прибутку від такої господарської операції, що, в свою чергу, має вплив на фінансовий результат при застосуванні методу "порівняльної неконтрольованої ціни".

Судова колегія зауважує, що до 15.09.2015 (включно) Швейцарська Конфедерація перебувала у Переліку держав (територій), в яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, і саме до цього часу операції (якщо існували умови, передбачені підпунктом  39.2.1.7  статті  39 Податкового кодексу України), що здійснюються із резидентом цієї країни, могли визнаватись контрольованими.

Судом касаційної інстанції враховано посилання податкового органу  на те, що ціна нафти, визначена на аукціоні для українського ринку, не може бути зіставною з ціною нафти, яка реалізується на європейському ринку, адже на внутрішньому ринку відправною ціною для розрахунку ціни нафти є митна вартість нафти сорту «Юралс» та «Айзері», а у контрольованій операції реалізовувалась нафта іншої марки – Вrett, ціна на яку визначається на світових біржах.

Натомість Верховним судом проаналізовано та враховано, що в отриманій документації платником не надано належного обґрунтування вибору методу контрольованої операції, не надано порівняльного аналізу ціни нафти сирої, застосованої під час здійснення контрольованої операції з діапазоном цін на ідентичні товари у зіставних операціях, а саме: цін нафти на світовому ринку, як того вимагають норми пп. 39.3.3.1, пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла після 01.01.2015).

Таким чином було встановлено, що ціна на нафту за контрактом є нижчою за ціну у зіставлених операціях з реалізації нафти, внаслідок чого занижено податок на прибуток учасниками Спільної діяльності у період з 01.01.2015 по 15.09.2015.

За наведених обставин колегія Верховного Суду вважає, що суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що спірне податкове повідомлення-рішення є правомірним та скасуванню не підлягає, а відтак ухвалене цим судом рішення відповідає закону та було помилково скасоване апеляційним судом.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду від 20.11.2024 у справі № 640/10541/20 касаційну скаргу Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків задоволено; постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 09.11.2020 – скасовано, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.07.2020 – залишено в силі.

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