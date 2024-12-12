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Глава ВС Станислав Кравченко обсудил с Послом Италии вызовы, что возникли перед судебной властью в процессе евроинтеграции

11:27, 12 декабря 2024
Станислав Кравченко отметил, что судебная система продемонстрировала свою способность эффективно функционировать в условиях полномасштабной войны и при всех сложностях продолжать постепенное и уверенное движение в соответствии с требованиями ЕС.
Глава ВС Станислав Кравченко обсудил с Послом Италии вызовы, что возникли перед судебной властью в процессе евроинтеграции
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Глава Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине Карло Формозой. В ходе встречи стороны обсудили, в частности, ключевые вызовы, стоящие перед судебной властью в процессе евроинтеграции.

Станислав Кравченко отметил, что судебная система продемонстрировала свою способность эффективно функционировать в условиях полномасштабной войны и при всех сложностях продолжать постепенное и уверенное движение в соответствии с требованиями ЕС.

Также глава ВС проинформировал о ходе отбора судей, акцентировав продолжительность и многоэтапность конкурсных процедур и значительную нехватку кадров в судебной системе.

Господин Посол отметил сложность и одновременно важность структурных реформ, которые должна внедрять Украина, и отметил, что в свое время и судебная власть в Италии сталкивалась с проблемами, подобными существующим в Украине. В контексте обсуждения необходимости скорейшего заполнения вакансий в судах Карло Формоза сказал, что для обеспечения должной работы судов важную роль играет не только уровень квалификации судей, но и их количество.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы подготовки судей и соответствующий опыт Италии.

В заключение глава ВС подчеркнул, что независимая и эффективная судебная власть является основой демократического государства и для обеспечения его устойчивого развития необходимо принимать целый комплекс мер, направленных на совершенствование системы в целом. В этом аспекте очень важно изучение европейского опыта и формирование совместного видения отдельных процессов реформ и путей решения текущих проблем.

Во встрече также приняли участие Первый секретарь Посольства Итальянской Республики в Украине Дамьяно Ла Верде, первый заместитель руководителя Аппарата – руководитель департамента аналитической и правовой работы ВС Расим Бабанлы и начальник отдела международного сотрудничества Лина Губарь.

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Верховный Суд Италия Станислав Кравченко

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