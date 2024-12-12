Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должность судью

15:02, 12 декабря 2024
Судья прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности.
ВККС рекомендовала назначить на должность судью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

11 декабря Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о рекомендации Чайковской Наталии Романовны для назначения на должность судьи Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судья прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Чайковской Наталии Романовны на должность судьи районного суда Саксаганского города Кривого Рога Днепропетровской области. 

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Впервые в истории судебной власти действующие судьи будут соперничать за вакантные должности с кандидатами на должности судей

Однако действующие судьи еще должны удачно сдать квалификационный экзамен.

Министерство единства с 2025 года начнет работать над возвращением украинцев из-за границы в оборонную промышленность Украины – Александр Камышин

Министерство национального единства будет работать над пилотным проектом вместе с Германией по возвращению украинцев домой в оборонную промышленность – советник Президента Александр Камышин.

Дональд Трамп избрал кандидата на руководителя государственной телевизионной сети «Голос Америки»

Также в скором времени Трамп назовет кандидата на главу Агентства глобальных медиа США.

Байден собирается ветировать принятый Сенатом закон об уменьшении нагрузки на судей, потому что он расширяет возможности назначения судей Трампом

Дело в том, что этот закон расширяет количество вакансий, на которые можно назначить судей, и, соответственно, может предоставить Дональду Трампу широкие возможности назначения федеральных судей.

Заинтересованность лица в совершении в отношении него или в его пользу определенных незаконных действий не может указывать на вымогание у него неправомерной выгоды – Верховный Суд

Начальник сектора реагирования патрульной полиции взял взятку во время патрулирования, а не во время осуществления административно-хозяйственных или организационно-распорядительных функций, поэтому такой квалифицирующий признак, как «совершение должностным лицом, занимающим ответственное положение», исключается – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді