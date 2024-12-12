ВККС рекомендовала назначить на должность судью

Судья прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности.

11 декабря Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о рекомендации Чайковской Наталии Романовны для назначения на должность судьи Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судья прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Чайковской Наталии Романовны на должность судьи районного суда Саксаганского города Кривого Рога Днепропетровской области.

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