ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.

11 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про рекомендування Чайковської Наталії Романівни для призначення на посаду судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Чайковської Наталії Романівни на посаду судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

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