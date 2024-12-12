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У чоловіка, який побив свого пса у Києві, поліція вилучила тварину та відкрила справу

12:03, 12 грудня 2024
Власник песика застосовував силу до тварини, агресію щодо стаффордширського терʼєра зафіксувала камера.
У чоловіка, який побив свого пса у Києві, поліція вилучила тварину та відкрила справу
Джерело фото: поліція
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У Києві чоловік жорстоко поводився зі своїм собакою. Агресію щодо тварини зафіксувала камера, а невдовзі відео, на якому чоловік б’є та притискає пса ногою до землі, оприлюднили у соцмережі.

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою – ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.  

Відтак, правоохоронці встановили особу чоловіка та затримали його – ним виявився 40-річний киянин. У поліції вказують, що він був раніше судимим за наркозлочини, тривають слідчі дії.

Постраждалу тварину, трирічного стаффордширського терʼєра, правоохоронці вилучили та передали до спеціалізованого притулку.

За вчинення такого кримінального правопорушення законодавством передбачено покарання – до трьох років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Наразі постраждалим собакою опікується зоозахисна організація «Плюшка». Попередньо лікарі встановили, що пес глухий, тому не чув команд. На тілі собаки є почервоніння.

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