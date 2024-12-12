Ольга Стефанішина заявила про готовність обговорити розміщення іноземних військ в Україні

Віцепрем’єрка з євроінтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина відповіла, чи прийме Київ іноземні війська.

Віцепрем’єрка з євроінтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина наголосила, що «Україна готова говорити про все, що працює». Як пише Politico, таку відповідь вона дала на запитання, чи може Київ прийняти іноземні війська, яка будуть дислоковані на її території.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський висловив готовність опрацювати пропозицію Президента Франції Емманюеля Макрона про присутність іноземних військ в Україні – але потрібне чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і в НАТО.

Окрім цього, за його словами, необхідні гарантії безпеки.

«Зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути. І ось такі гарантії безпеки нам уже потрібні. І про це ми говорили. І саме так я формулюю нашу думку. Що стосується запрошення в НАТО, то про це складно сьогодні говорити з Президентом Трампом, бо він іще не в Білому домі, у нього немає всіх цих юридичних прав.

Я збираюсь подзвонити найближчим часом Президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною, і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО. Бо він зараз є чинним Президентом США, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з Президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить» - підкреслив Президент України.

Окрім того, Ольга Стефанішина у коментарі зазначила що «важко обговорювати членство [в НАТО] в останні моменти адміністрації [Байдена]», але висловила надію щодо наступного очільника Білого дому.

«Найкращий спосіб побудувати діалог — просто зустрітися з президентом Трампом», — сказала вона.

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