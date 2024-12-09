Володимир Зеленський висловив готовність опрацювати пропозицію Макрона про присутність іноземних військ в Україні – але потрібне чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і в НАТО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що потрібні чіткі строки вступу до ЄС та НАТО.

Україні потрібне чітке розуміння строків вступу нашої держави в ЄС та в НАТО. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський 9 грудня. Також він висловив готовність опрацювати пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо введення на територію України іноземних військ.

«Ми більш, ніж хтось у світі, хочемо закінчення війни. І, безумовно, дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів. І ми хочемо цього.

Я наголосив і Президенту Макрону, і Президенту Трампу: передусім ви побачите – Путін не хоче закінчення цієї війни. Тому його треба примусити. Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією – це сильна на полі бою. Це сильна армія, це пакети зброї тощо, це далекобійні системи, безумовно, і «атакамси», і «тауруси», і «сторм шедоу», і «скальпи». Все це нам дуже-дуже сильно потрібне. І так, виключно для ударів по військових цілях, ми це підкреслюємо» - зазначив Зеленський.

Окрім цього, за його словами, необхідні гарантії безпеки.

«Зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути. І ось такі гарантії безпеки нам уже потрібні. І про це ми говорили. І саме так я формулюю нашу думку. Що стосується запрошення в НАТО, то про це складно сьогодні говорити з Президентом Трампом, бо він іще не в Білому домі, у нього немає всіх цих юридичних прав.

Я збираюсь подзвонити найближчим часом Президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною, і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО. Бо він зараз є чинним Президентом США, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з Президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить» - підкреслив Президент України.

Разом з тим, він додав, що потрібні чіткі гарантії та строки.

«Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії» - зазначив Зеленський.

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