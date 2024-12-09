Владимир Зеленский выразил готовность проработать предложение Макрона о присутствии иностранных войск в Украине – но нужно четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нужны четкие сроки вступления в ЕС и НАТО.

Украине нужно четкое понимание сроков вступления нашего государства в ЕС и НАТО. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 9 декабря. Также он выразил готовность проработать предложение президента Франции Эммануэля Макрона о введении на территорию Украины иностранных войск.

«Мы больше, чем кто-то в мире, хотим окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней. И мы хотим этого.

Я отметил и Президенту Макрону, и Президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Сильная Украина перед любой дипломатией – сильная на поле боя. Это сильная армия, это пакеты оружия, это дальнобойные системы, безусловно, и «атакамсы», и «таурусы», и «сторм шедоу», и «скальпы». Все это нам очень сильно нужно. И да, исключительно для ударов по военным целям, мы это подчеркиваем» - отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, необходимы гарантии безопасности.

«Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам нужны. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую наше мнение. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сегодня сложно говорить с Президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав.

Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий Президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит» - подчеркнул Президент Украины.

Вместе с тем он добавил, что нужны четкие гарантии и сроки.

«Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны иметь к этому ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии», - отметил Зеленский.

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